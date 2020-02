In aumento il noleggio di aerei privati tra le aziende

Noleggiare un jet privato significa snellire le fasi di check in: tutti i vantaggi di un aereo privato e perché conviene noleggiarlo.

Eleganti, leggeri e ultra pratici, i jet privati sono dei veri e propri simboli di lusso e comodità. Per queste ragioni, sono sempre più richiesti per i viaggi d’affari, nei quali il comfort e l’elevata qualità del trasporto sono da sempre i cardini fondamentali.

A spingere le aziende e i migliori brand ad affidarsi a questo genere di soluzione per i propri spostamenti – contribuendo a un trend che si conferma in forte ascesa – è soprattutto l’efficienza, agevolata dall’assenza di file interminabili e da tempi di attesa del tutto nulli.

I vantaggi di un jet privato

Noleggiare un jet privato significa, innanzitutto, snellire le fasi di check in: poter contare su un aereo a uso personale consente, infatti, di ridurre drasticamente le operazioni preliminari del volo. Volare con un aereo privato, inoltre, elimina l’attesa per il ritiro del proprio bagaglio in aeroporto e altri tipi di incombenze, come per esempio quelle legate alle fasi di sdoganamento.

Tutto questo si traduce si traduce in una maggiore flessibilità e una migliore ottimizzazione del tempo, caratteristiche che, in genere, non sono contemplate nei classici voli di linea. Proprio per questo, il servizio di noleggio jet privato viene scelto da un numero sempre maggiore di persone e, in particolare, da chi, per questioni di affari, abbia la necessità di ridurre drasticamente le ore legate ai propri spostamenti. Senza contare il fattore privacy, punto di forza di questo genere di voli.

La flessibilità totale è il maggiore punto di forza delle società che offrono questo genere di servizi. In particolare, prenotando un aeromobile con Fast Private Jet, brand italiano attivo in tutto il mondo, è possibile compilare la propria tabella di marcia stabilendo il giorno e l’orario di decollo. Questo, naturalmente, consente di bypassare gli orari più restrittivi degli aerei di linea, con un chiaro vantaggio per le proprie tempistiche.

I voli migliori per i viaggi d’affari

Un aeromobile destinato a un numero limitato di persone – da quattro a tredici o poco più, in base alla tipologia di aereo selezionato – consente di usufruire dei benefici della prima classe, con le comodità di un volo personalizzato.

Questo permette di effettuare viaggi di lavoro in tutta tranquillità, senza rischiare di incorrere in alcun genere di disturbo. Su un jet privato è infatti possibile dedicare le ore di volo al proprio business, senza dover interrompere o rimandare l’operatività quotidiana.

Inoltre, l’assenza di estranei assicura che il viaggio sia silenzioso e confortevole, con chiari benefici per chi, in vista di un incontro di affari impegnativo, voglia dedicare parte del volo al riposo.

La flotta di Fast Private Jet

I jet privati variano in base al numero di viaggiatori e alle ore di volo effettuabili in una sola tratta. Per spostamenti di piccola entità, e quando il numero di passeggeri sia inferiore alle quattro o cinque unità, in genere è bene optare per un very light jet, un aeromobile ultraleggero, particolarmente adatto alle piste corte.

Per gruppi di sei o otto persone, la scelta può invece ricadere sui Light jet, mentre i classici Midsize jet, grazie a una cabina piuttosto spaziosa, consentono ai passeggeri ampie possibilità di movimento; in ogni caso, la flotta si compone di un nutrito numero di aeromobili, tutti in grado di assicurare all’utenza ogni genere di spostamento.

Lo staff di Fast Private Jet

Naturalmente, viaggiare su un jet privato significa poter contare su aeromobili nuovi ed efficienti. Fast Private Jet, ad esempio, lavora costantemente per assicurare ai viaggiatori che i propri aerei siano sottoposti a tutte le operazioni di manutenzione necessarie.

Parallelamente, il personale di bordo è preparato a risolvere ogni genere di problematica e i piloti, tutti rispondenti agli standard di qualità imposti dalla compagnia, soddisfano i requisiti di idoneità psicofisica richiesti per legge. Fast Private Jet, inoltre, si impegna costantemente per garantire ai passeggeri la massima trasparenza; proprio per questo, oltre a selezionare il personale dopo un’accurata analisi, offre ai passeggeri informazioni accurate sul proprio staff.