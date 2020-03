La Blockchain Week Rome è posticipata al 6-7-8-9-10 luglio 2020 a causa della diffusione del Coronavirus in Italia.

La Blockchain Week di Roma è in preparazione per la sua seconda edizione: evento interamente dedicato alle blockchain e alle criptovalute, rappresenta una delle realtà più in espansione dell’economia del futuro. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere dal 17 al 21 marzo 2020 a Roma, ma è stata rinviata.

Blockchain Week 2020: rinviata la seconda edizione

A causa dei recenti accadimenti legati alla diffusione del Coronavirus in Italia, le autorità hanno deciso di prendere provvedimenti d’urgenza a scopo precauzionale, cancellando concerti ed eventi in alcune location italiane e del mondo. Per questo motivo, la Blockchain Week Rome ha deciso di posticipare l’evento al 6-10 luglio 2020, in modo tale da garantire la sicurezza e la serenità di tutti i suoi partecipanti.

Blockchain Week 2020: l’evento e il programma

La location e la struttura dell’evento rimangono invariate: nelle date di luglio, neofiti ed esperti del settore potranno partecipare alla manifestazione che si svolgerà nella sede dell’hotel Mercure Roma West dalle 9:00 alle 21:00.

Tantissimi gli ospiti e gli speaker d’eccezione, provenienti dalle più importanti aziende della scena, attesi all’evento.

Il 6-7-8 luglio si terrà il Corso Blockchain Intensive, dedicato alla pura formazione di chi entra a contatto con questo tema per la prima volta; mentre nelle giornate del 9 e del 10 luglio si terrà il Blockchain Summit, vale a dire un insieme di esposizioni, panel, formazione, meeting e networking dedicato a questo argomento.

Come partecipare

Tutti i dettagli necessari per partecipare all’evento della Blockchain Week Rome sono disponibili sul sito dedicato e sui vari canali social.