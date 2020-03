Rincaro dei prezzi delle sigarette, dall'11 marzo aumentano tutte le marche

Brutta notizia per i fumatori, aumentano i prezzi delle sigarette. Da mercoledì 11 marzo 2020 tutte le marche di sigarette subiranno un aumento del prezzo.

Rincaro sigarette dall’11 marzo

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l’elenco aggiornato all’11 marzo delle tariffe per alcune marche di sigarette, sigari e tabacchi. Il provvedimento era già stato preso lo scorso 18 febbraio, quando l’Agenzia delle Dogane aveva aumentato il prezzo di numerose marche. In molti casi il rincaro era stato di 20 centesimi per il pacchetto da 20 sigarette. “Con il provvedimento dei 17 febbraio 2020, -aveva pubblicato l’Agenzia- numero 55291R-U, che sarà pubblicato il 18 febbraio ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nel sito internet di questa Agenzia viene variata, a decorrere dalla stessa data di pubblicazione, la tariffa di vendita al pubblico delle marche di tabacchi lavorati indicati nell’allegato”.

Il provvedimento è stato preso per tutelare la salute dei cittadini, scoraggiando l’acquisto di sigarette.



Rincaro sigarette, ecco i nuovi prezzi

Come comunica il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: “si comunica che con decorrenza 11 marzo 2020, varia, tra l’altro, il prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati”. Ecco i nuovi prezzi:

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 6,00

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL ORANGE 6,00

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 6,00

BENSON & HEDGES GOLD 6,00

BENSON&HEDGES BLUE 4,90

BENSON&HEDGES BLUE 4,70

BENSON&HEDGES BLUE 100S 4,90

BENSON&HEDGES BLUE SUPER S 4,90

BENSON&HEDGES RED 4,90

BENSON&HEDGES RED 4,70

BENSON&HEDGES RED 100S 4,90

BENSON&HEDGES WHITE 4,90

BENSON&HEDGES WHITE 100S 4,90

BENSON&HEDGES YELLOW 4,90

BENSON&HEDGES YELLOW 100S 4,90

BENSON&HEDGES YELLOW SUPER S 4,90

CAMEL BLUE 5,40

CAMEL 5,20

CAMEL BLUE 5,40

CAMEL COMPACT FILTERS 5,20

CAMEL CONNECT BLUE 5,20

CAMEL ESSENTIAL BLUE 5,20

CAMEL ORANGE 5,40

CAMEL SILVER 5,40

CAMEL WHITE 5,40

CAMEL YELLOW 5,40

CAMEL YELLOW 5,20

CAMEL YELLOW 100S 5,40

GLAMOUR BLUES 5,50

GLAMOUR PINKS 5,50

GLAMOUR SECRET a 5,50

WINSTON BLUE 4,90

WINSTON CLASSIC 4,90

WINSTON XSTYLE BLUE 5,00

WINSTON XSTYLE WHITE 5,00

CAMEL ACTIVATE PURPLE TOBACCO WRAPPED 2,50

CAMEL ACTIVATE TOBACCO WRAPPED 2,50

TRINCIATO PER SIGARETTE

AMERICAN SPIRIT MASTER BLEND GOLD 6,90

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 15,00

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 30G 6,70

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL PERIQUE 30G 6,90

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 30G 6,70

CAMEL da 80 grammi 15,70

CAMEL da 30 grammi 6,50

CAMEL BLONDE da 30 grammi 6,20

CAMEL BLUE da 30 grammi 6,50

CAMEL BLUE VOLUME da 30 grammi 6,40

CAMEL ESSENTIAL da 80 grammi 16,00

CAMEL ESSENTIAL da 30 grammi 6,50

JPS BLUE 30 GR da 30 grammi 6,20

JPS RED 30 GR da 30 grammi 6,20

OLD HOLBORN da 30 grammi 6,60

OLD HOLBORN BLONDE da 30 grammi 6,60

OLD HOLBORN YELLOW da 30 grammi 6,60

SAUVAGE BLOND 30G da 30 grammi 6,40

WINSTON da 50 grammi 210,00 220,00 11,00

WINSTON BLUE da 30 grammi 6,20

WINSTON BLUE da 45 grammi 9,50

WINSTON CLASSIC da 30 grammi 6,20





Coronavirus, evitare le sigarette

Oltre all’aumento dei prezzi delle sigarette, a sconsigliarne il loro utilizzo è anche la comunità scientifica.

In particolare in questo periodo, dove l’emergenza coronavirus sta mietendo vittime. Luigi Greco, virologo di Salerno, sconsiglia l’utilizzo di sigarette per prevenire il coronavirus: “C’è la necessità di cambiare abitudini di vita. Ma occorre soprattutto scacciare la paura. E bisogna anche rinunciare alle sigarette perché “il virus colpisce le vie respiratorie , che sono già intossicate da quello che noi respiriamo”.