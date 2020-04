L'Italia nell'Eurogruppo spinge per il recovery fund, ecco cos'è e in cosa consiste

Oggi, 23 aprile, è il giorno tanto atteso del vertice dell’Eurogruppo in cui si discuterà degli aiuti economici che l’Unione Europea potrà fornire agli Stati membri fortemente colpiti dall’insorgere dell’emergenza coronavirus. Al tavolo, il presidente Consiglio europeo Charles Michel sa che si troverà di nuovo a gestire due fronti opposti: il Nord contro il Sud, ovvero chi vuole usare solo gli strumenti esistenti come il bilancio Ue per aiutare la ripresa e chi vuole invece creare quegli “strumenti innovativi” di cui aveva già discusso l’Eurogruppo, senza successo. L’Italia, con il presidente Giuseppe Conte a rappresentare gli interessi nazionali, spinge per una risposta congiunta e condivisa alla crisi economica scatenata dal coronavirus. La sua soluzione si chiama recovery fund, così presentato dal premier nella sua informativa al Senato di martedì 21 aprile: “L’Italia intende realizzarlo il prima possibile e questo sarà il tema della riunione di giovedì.

Sosteniamo una risposta coordinata, ambiziosa in relazione allo shock da Covid”. Ma che cos’è il recovery fund?



Cos’è il recovery fund?

Anzitutto iniziamo col dire che il recovery fund, o fondo di ricovero, è nato da una proposta francese e prevedere l’istituzione di un fondo ad hoc garantito dal bilancio dell’Unione Europea da utilizzare per l’emissione di obbligazioni, i cosiddetti recovery bond. Questi vengono definiti anche ursula bond in quanto, secondo quanto riportato da diverse fonti europee, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, sarebbe al lavoro per presentare al prossimo Consiglio europeo una proposta sul recovery fund e recovery bond, anche detti eurobond. La von der Leyen sarebbe disposta a mettere sul tavolo una proposta da 1.600 miliardi, cioè una potenza di fuoco simile a quella chiesta da Italia, Francia e Spagna.

La BCE, Banca Centrale Europea, sarebbe inoltre legittimata a comprare i titoli di debito emessi dal recovery fund.

La condivisone del rischio e il finanziamento

Il fatto che il recovery fund sia garantito dal bilancio UE permetterebbe la condivisione del rischio, ma attenzione perchè si parla solo del rischio futuro e dunque non vi sarebbe una mutualizzazione dei debiti del passato, ovvero la condivisione di un debito attraverso più soggetti. Questo aspetto è di fondamentale importanza perchè potrebbe essere il compromesso necessario per convincere i paesi dell’area nord europea come Olanda, Austri, Svezia, Finlandia e Germania, da sempre contrari ad una condivisione degli oneri legati ai debiti, ad accettare il recovery fund. Per quanto riguarda invece il finanziamento del fondo di ricovero, va detto che questo avverrebbe attraverso la raccolta di liquidità data dall’emissione dei recovery bond.

La liquidità raccolta sarebbe poi distribuita ai governi maggiormente in difficoltà con l’emergenza coronavirus e non dovrebbe essere rimborsata.





Lo stato di avanzamento del recovery fund

Nella riunione di oggi, 23 aprile, i leader si vedranno in videoconferenza per fare qualche passo avanti sui principi per far nascere il recovery fund, o fondo per la ripresa, ma non faranno alcun progresso sui contenuti, in attesa della proposta formale che la Commissione presenterà il 29 aprile. Sembra invece scontato, al vertice, il via libera finale ai tre paracadute già approvati dall’Eurogruppo, cioè quello per gli Stati (Mes), quello per i lavoratori (Sure) e quello per le imprese (nuova Bei).