Il reddito di cittadinanza ancora sotto i riflettori per una truffa: carte clonate e svuotate. Una coppia di Agrigento denuncia l'accaduto.

Arriva una nuova truffa per il reddito di cittadinanza. L’allarme per i beneficiari della misura voluta dal governo gialloverde contro la povertà e la disoccupazione è ancora una volta sotto i riflettori per colpa degli imbroglioni. Le carte vengono completamente clonate e svuotate.



Truffa al reddito di cittadinanza

C’è una nuova truffa che interessa il reddito di cittadinanza ed i beneficiari. Le carte, utilizzate per percepire i soldi, vengono clonate e totalmente svuotate. L’allarme arriva dopo un caso che si è verificato ad una coppia di Agrigento. Nel comune siciliano le frodi per il reddito sono cresciute negli ultimi anni.





Il caso

Un uomo ed una donna, entrambi beneficiari del reddito di cittadinanza, hanno subito una clonazione delle carte. I soldi del reddito di cittadinanza possono essere utilizzati per i beni di prima necessità e quindi per l’acquisto dei generi alimentari.

I due hanno trovato le carte totalmente svuotate.

Subito la denuncia alla polizia che indaga sull’accaduto.

Come funziona la card del reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza si percepisce attraverso una card. Ogni mese sulla carta arriva un mensile, in base al proprio Isee. Ogni famiglia può effettuare, proprio come se fosse un bancomat, prelievi. Inoltre, sempre utilizzando la carta si possono pagare anche le rate dell’affitto, attraverso un bonifico mensile SEPA/Postagiro, le rate del mutuo, la mensa della scuola ecc..

Non si può utilizzare la carta per l’acquisto di vestiti, armi, materiale pornografico, per trasferimento di denaro, assicurazioni, gioielleria, pellicceria e tutte quelle spese che sono considerate accessorie e non di prima necessità. La carta non può essere usata all’estero e per gli acquisti online.