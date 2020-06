Di cosa tratta il nuovo annuncio di Giuseppe Conte? Quando iniziano gli Stati generali dell'Economia?

L’ultima iniziativa del Governo Conte si chiama Stati generali dell’Economia: cosa sono e quando iniziano? Domande che gli italiani si pongono dal post-conferenza stampa del 3 giugno con cui il Primo Ministro ha annunciato quali sono le idee per la ripartenza economica del Bel Paese in seguito alla crisi, sanitaria e non solo, dovuta alla pandemia da Coronavirus.



Per questo motivo il Presidente del Consiglio ha pensato agli Stati generali dell’Economia: l’Italia deve farsi trovare pronta quando arriveranno i fondi del Recovery Fund. Il rischio è quello di non essere in grado di investire quelle risorse e di non avere progetti idonei che l’Unione Europea si dirà disposta a finanziare.

Per Conte, infatti, la rinascita: “Del Paese deve passare per il rilancio economico, da concertare con tutti gli attori in campo”.

Cosa sono gli Stati generali dell’Economia

Ma cosa sono gli Stati generali dell’Economia? Poiché il piano del rilancio per l’Italia passa dai fondi del Recovery Fund, Conte è consapevole che non si tratti di un: “Tesoretto di cui potrà disporre il governo in carica: deve essere inteso come una risorsa a disposizione dell’intero Paese”. Per questo, bisogna pensare a progetti di medio-lungo periodo che non riguardino solo ed esclusivamente l’attuale esecutivo. Con gli Stati generali dell’Economia si punta al coinvolgimento di opposizione, ma anche tutte le parti sociali, le associazioni di categoria e i singoli professionisti.





Con gli Stati generali dell’Economia si ha l’obiettivo di raccogliere una serie di proposte per rilanciare l’economia italiana. Le idee e i progetti dovranno essere presentati da tutte le parti sociali coinvolte.

Il Premier Conte assicura che parteciperanno tutti a questa serie di incontri. Ma quando inizieranno? Si svolgeranno sicuramente a Villa Pamphili a Roma, probabilmente a partire da lunedì 8 giugno con una serie di incontri per far ripartire l’Italia.