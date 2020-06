Conferenza stampa fissata per le 18 di mercoledì 3 giugno. L'appuntamento nel giorno della riapertura dei confini regionali.

Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno è prevista una nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte: il Presidente del Consiglio sarà in diretta streaming e TV per annunciare una serie di novità tramite discorso ufficiale, tra queste abbiamo la riapertura degli spostamenti tra le Regioni e la presentazione del piano decennale “Rilancio 2030” per rimettere in pista il turismo italiano. L’appuntamento è previsto per le ore 18.

Conferenza stampa Conte 3 giugno

La conferenza stampa di Conte del 3 giugno avrà come tema centrale sicuramente le novità relative agli spostamenti tra Regioni con la possibilità dei cittadini italiani di potersi muovere liberamente sul territorio italiano. Nonostante ciò, però, restano in vigore diversi divieti. Nel merito, farà chiarezza il Presidente del Consiglio che alle ore 18 parlerà al popolo italiano. Una nuova conferenza stampa, dunque, da parte del Primo Ministro che è alle prese con la gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e non solo.





Sì, perché adesso gli italiani sono molto più preoccupati per l’aspetto economico. E si attendono ulteriori notizie positive da parte di Giuseppe Conte, anche in virtù di quanto ottenuto con il Recovery Fund. L’obiettivo di Conte è probabilmente quello già preannunciato: “Costruire insieme l’Italia del 2030”. Insomma l’emergenza sanitaria lascia spazio ora a quella economica e il discorso di mercoledì 3 giugno dovrebbe vedere Conte esaltare in maniera positiva i dati dei contagi in calo delle ultime settimane per dare spazio a una campagna di rilancio dell’economia italiana.