Roberto Gualtieri ha annunciato che il governo varerà un nuovo decreto economico per cui sarà necessario un ulteriore scostamento di bilancio.

Nella sua audizione in commissione alla Camera, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che presto il governo dovrà chiedere il voto su un ulteriore scostamento di bilancio per varare un ulteriore decreto contenente interventi aggiuntivi per lavoratori e imprese.

Gualtieri annuncia nuovo scostamento di bilancio

Dopo tre sospensioni in meno di un’ora a causa della bagarre creatasi, il titolare del dicastero economico ha spiegato che il provvedimento dovrà valutare di rafforzare le dotazioni al fondo centrale di garanzia. Denaro che andrà distribuito anche su settori come l’automotive o il turismo. Nel decreto in arrivo l’esecutivo intenderebbe poi diluire la proroga sugli adempimenti fiscali delle imprese di alcune filiere particolarmente colpite dalla crisi causata dal coronavirus.

Gualtieri ha poi sostenuto come senza le misure messe in campo l’impatto della pandemia sarebbe stato insostenibile e che gli aiuti stanziati abbiano mitigato gli effetti della crisi sui ceti meno abbienti. “Esprimo la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione con il Parlamento“, ha continuato.

Il ministro si è anche espresso sulle stime del governo relative al calo del Prodotto Interno Lordo, che ha giudicato meno pessimistiche di quelle del Fmi.

“Siamo consapevoli che i rischi sono al ribasso e aggiorneremo a breve la previsione ufficiale. Ma riteniamo errato esagerare in chiave pessimistica perché la riapertura dell’economia sta producendo effetti tangibili“, ha sottolineato. Secondo le sue previsioni, data la ripresa dei consumi elettrici, della produzione industriale e del traffico, potrebbe esserci un aumento dello 0,6 sul -8,3% dell’Istat e sul -9% di Bankitalia. Non si tratta di un trionfalismo, che sarebbe fuori luogo, ma di evitare rappresentazioni inesatte e pretestuose.