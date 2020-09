Decreto Agosto prorogati, con il benestare dei commercialisti, i pagamenti fiscali per il saldo Irpef 2019.

In un emendamento promosso dal Pd e condiviso da tutta la maggioranza di governo si legge che verranno prorogati al 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,8 per cento i pagamenti fiscali per il saldo Irpef annuale dei redditi del 2019 per chi ha “saltato” la scadenza del 20 agosto.

La misura entrerà a far parte del decreto Agosto la prossima settimana, dopo la scadenza elettorale.

Decreto Agosto pagamenti fiscali prorogati

Il viceministro dell’Economia Antonio Misiani (Pd), ha confermato quanto detto e l’iniziativa ha soddisfatto anche i commercialisti che avevano minacciato uno sciopero per il timore di un ingorgo tra gli obblighi fiscali. La proroga è indirizzata alle partite Iva che adottano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa, i “vecchi” studi di settore) e i contribuenti forfetari (dunque gran parte della platea).

C’è inoltre un’altra condizione: potranno beneficiare della proroga solo coloro che nel primo semestre del 2020 hanno registrato una perdita del fatturato del 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga è sostanzialmente la terza, dovuta a mitigare la recessione dovuta all’epidemia: il termine originario del versamento era infatti il 20 luglio, ci fu poi una proroga al 20 agosto (con un maggiorazione dello 0,4) ed ora il rinvio ad ottobre.

Inoltre, grazie al decreto Rilancio, il pagamento di tutti i versamenti sospesi in aprile e maggio per l’emergenza Covid che era stato inizialmente fissato al 16 settembre potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, pagando la metà subito ed il resto a rate oppure rateizzando da subito in quattro tranche la cifra dovuta.