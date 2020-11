Al via le domande per il bonus per l'acquisto di pc e tablet e sull'attivazione di connessioni veloci: come richiederlo.

Da lunedì 9 novembre 2020 sarà possibile fare domanda per il bonus pc, tablet e internet veloce che prevede un incentivo fino a 500 euro per acquistare dispositivi elettronici o attivare connessioni veloci: come richiederlo?

Bonus pc e tablet: come richiederlo

Innanzitutto potranno richiedere l’erogazione del contributo cittadini con un ISEE inferiore ai 20 mila euro. Chi è interessato a fare domanda dovrà mettersi in contatto direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, online o nei negozi. Bisognerà quindi sottoscrivere un contratto che duri almeno un anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia. Si tratta dell’ente incaricato dal ministero dello Sviluppo economico per gestire i voucher. Sul sito www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it sarà possibile consultare le offerte disponibili.

Per la domanda di attivazione dell’abbonamento saranno necessari documento di identità e codice fiscale. Il voucher si otterrà soltanto insieme all’attivazione del servizio di connettività. Non sarà quindi possibile acquistare un computer o un tablet e richiederne successivamente il rimborso.

L’operatore potrà poi dividere la cifra massima di 500 euro. I servizi di connettività potranno avere sconti tra i 200 e i 400 euro mentre la fornitura di un computer o di tablet potrà subire una riduzione tra 100 e 300 euro.

Il governo ha in totale messo a disposizione 204 milioni di euro per finanziare i voucher. Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana hanno chiesto che il bonus si applichi soltanto ad utenze che si trovano in determinati comuni. Pertanto non potrà beneficiare degli incentivi chi risiede in un comune differente da quelli agevolati.