Cashback cosa serve averlo? Spid o Carta d'Identità elettronica, l'App IO e una carta abilitata.

Il sistema di incentivi cashback è stato inserito in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi ed è dunque pronto ad entrare in vigore. Dall’8 al 31 dicembre, nello specifico, scatterà il cashback Natale che darà diritto ad un rimborso del 10%, per una soglia massima di 150 euro al mese, a chi avrà effettuato almeno 10 pagamenti con carta di credito, bancomat o Satispay.

Un sistema senza dubbio interessante che sta riscuotendo molto consenso da parte dei cittadini e che, di base, porrà un netto blocco all’utilizzo del contante. Meglio farsi trovare pronti, ecco cosa serve per poter accedere al cashback.

Cashback cosa serve per averlo

Per il cashback servono anzitutto degli specifici requisiti digitali come la carta di identità elettronica, che viene rilasciata dal proprio comune di residenza o lo Spid (il sistema pubblico di identità digitale), che può essere attivato sul sito spid.gov.it.

Superato questo punto iniziale e cruciale, sarà necessario scaricare l’applicazione IO (app per i servizi pubblici) e abilitare dall’8 dicembre le carte che verranno utilizzare per effettuare i pagamenti. Sarà necessario in tal senso necessario indicare gli estremi della carte o bancomat e l‘Iban del conto sul quale si intende ricevere il rimborso.

Una volta impostati tutti i parametri sarà necessario effettuare i pagamenti previsti per ottenere il rimborso del 10% che dovrebbe arrivare entro il mese di febbraio 2021.

Quella di dicembre sarà un test, con la misura che entrerà a regime a partire da gennaio 2021. Sono inoltre previsti dei premi come quello da 1500 euro riservato ai primi 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di acquisti con pagamenti elettronici (non si intende in valore, ma in numero). È importantissimo ricordare che la misura prevede le spese rimborsabili siano quelle effettuate negli store fisici dei negozi e, dunque, non riguarderà gli acquisti online.