Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Eddie Brock con il brano “Avvoltoi”.

Eddie Brock, da TikTok a Sanremo 2026

Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, è uno dei 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Avvoltoi”. Il cantautore romano, prima di sfondare nel mondo della musica, lavorava come operatore turistico in un B&B poi, ecco la svolta. Lo scorso anno infatti è uscito il singolo “Non è mica te” che è diventato virale su TikTok, diventando il sottofondo di oltre 20mila video e garantendo all’arista una presenza costante nella Viral Top 50 Italia. E ora, eccolo pronto a gareggiare con i Big della musica italiana a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, il significato della canzone “Avvoltoi” di Eddie Brock

Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Eddie Brock con la sua “Avvoltoi“. In una intervista a Vanity Fair, il cantautore romano ha raccontato di aver scritto la canzone pensando alle vicende di una sua amica, in quanto gli capita spesso di “omettere l’autobiografia: non ho una vita granché movimentata.” Sulla canzone, Eddie dice che parla “di quelle persone che si approfittano dei deboli, in amore come altrove.” Come si classificherà a questo Sanremo 2026? Staremo a vedere.