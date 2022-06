Edoardo Tavassi contro Nick Luciani: “A forza di stare con Lory Del Santo te stai a rinc***onì”

Colpa del fuoco se questa volta Edoardo Tavassi e Nick Luciani hanno avuto uno screzio. Tra i due il rapporto appare ormai piuttosto teso.

L’Isola dei Famosi prolunga la sua durata, ma dissidi e malumori sono all’ordine del giorno. L’ultimo litigio riguarda Edoardo Tavassi e Nick Luciani.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi contro Nick Luciani

Non solo amore e gossip: i litigi sono di casa in Honduras.

Il rapporto appare ormai teso tra Nick ed Edoardo, le cui parole non sono proprio passate inosservate.

Nella notte il cantante ha rimproverato Edoardo e altri compagni, sottolineando che non era stata riparata la copertura del fuoco, rotta in precedenza dallo stesso Edoardo, da Mercedesz e da Estefania. Gli altri naufraghi, tuttavia, avrebbero preferito che il rimprovero non arrivasse a così tarda sera.

“A forza di stare con Lory ti stai a ri*coglionì”, ha commentato Tavassi. “Dovevano sistemarla loro la copertura del fuoco. Hanno detto che lo abbiamo fatto a dispetto. “Lo dovevate ricordare” hanno detto. Io lo devo ricordare? Se fai una cosa fatta male tu non te la ricordi?“, ha detto il cantante alla Del Santo. “Ma certo che me la ricordo, anzi. Non ci dormo la notte”, è la risposta di Lory, che lo ha subito fatto presente ai compagni di avventura.

Ma Edoardo non si è tirato indietro e ha replicato: “Perché avete aspettato la sera per dirlo? Così se piove è colpa loro? Nick da fuori il sotto testo è chiaro, “così se piove è colpa loro””.