Edoardo Tavassi: "Cosa non avete visto al GF Vip tra me e Micol"

Edoardo Tavassi ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua liaison con Micol Incorvaia, con cui ha scelto di andare a convivere dopo l’esperienza vissuta al GF Vip.

Edoardo Tavassi: il retroscena su Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi sembra essere più felice che mai accanto a Micol Incorvaia, per cui ha iniziato a provare un sentimento sempre più profondo durante la sua esperienza al GF Vip. Il fratello di Guendalina Tavassi in queste ore ha anche svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Micol e su ciò che i fan non avrebbero avuto modo di vedere durante la loro permanenza nella casa del reality show.

“Non so se l’hanno capita tutti quanti. Praticamente nel Grande Fratello ci sono sempre le telecamere h 24. Ma è accaduta una cosa che di solito non accade. La telecamera del Van a un certo punto si alza e quindi in quel momento mi sono detto “attenzione, ora non mi vede nessuno”. In quel momento mi sono sentito libero di poter fare quelle cose che di solito fa una coppia. Però qual era il problema? C’era il microfono ambientale e quindi il suggerimento anche dei miei compagni è stato: “Vabbè Edoardo o la fai stasera questa cosa o non la fai più. Hai il microfono ambientale? Stacchiamolo”. Il problema è stato che quando mi sono girato dopo che avevo staccato il microfono, la telecamera era ritornata bella che mi puntava. Quindi ho detto: “Sono fregato” e poi da là è nato il Van – gate.”

Edoardo ha svelato che Micol resterebbe spesso a dormire a casa sua e che lui le avrebbe detto “Ti amo” già mentre si trovavano nella casa del GF Vip (non è stato possibile vedere la scena perché lui glielo avrebbe detto mentre si trovavano sotto le coperte). Oggi la coppia sembra essere più felice che mai e in tanti, tra i fan, si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.