GF Vip, Edoardo Tavassi: "Ecco cosa ci diciamo io e Micol nel van"

La liaison tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip sembra procedere a gonfie vele e, dopo l’ultima diretta, il fratello di Guendalina ha svelato come starebbero procedendo realmente le cose tra loro.

Edoardo Tavassi: la confessione su Micol

A quanto pae il rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembra procedere a gonfie vele al GF Vip e in tanti tra i fan della coppia sono impazienti di saperne di più sul loro conto. Dopo l’ultima diretta al reality show, Edoardo si è espresso sulla questione affermando:

“La nostra storia è reale, non abbiamo bisogno di fare cose eclatanti. Il nostro veo è essere lì nel van a dirci le cose.

Io so cosa ci diciamo, non mi interessa che lei lo dica pubblicamente. Sono cose nostre”, ha affermato Edoardo, che sembra essere davvero preso dalla sorella di Clizia. In tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due proseguirà una volta terminato il programma, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Edoardo Tavassi e lo sfogo di Clizia

Nell’ultima diretta Edoardo Tavassi ha dovuto vedersela con la sorella maggiore di Micol, Clizia Incorvaia, che ha insinuato che ci fosse fin troppa malizia tra lui e Nicole Murgia.

Edoardo ha smentito categoricamente la questione e Micol gli ha dato man forte, dando torto a quanto insinuato da sua sorella.