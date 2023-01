Gf Vip, Clizia Incorvaia si confronta con Edoardo Tavassi: "Ti chiedo onestà verso Micol"

Nuovo momento di tensione nella casa del Gf Vip. Clizia Incorvaia ha affrontato Edoardo Tavassi e lo ha ripreso: "Non vedo più quella magia...".

Clizia Incorvaia è rientrata nella casa del Grande Fratello. Il motivo è stato un confronto con Edoardo Tavassi con il quale la sorellina Micol ha intrapreso una storia.

L’ex gieffina ha sospettato che la magia nella coppia che c’era all’inizio possa essere in qualche modo svanita. Con tono preoccupato Clizia gli ha anche chiesto di essere onesto nei confronti di Micol: “L’ho vista troppo soffrire in questi giorni e devo intervenire perché un uomo ti deve rovinare il rossetto e non il mascara”, ha osservato.

Gf Vip, Clizia Incorvaia affronta Edoardo nella casa: “Non vedo più quella magia dell’inizio”

L’ex gieffina ha voluto vederci chiaro soprattutto per un episodio nel quale sono stati coinvolti Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. “Vieni più qua, vieni vicino”, le ha detto quest’ultima in una clip mandata in onda, mentre Tavassi ha risposto (parlando di Micol): “No, dai, ci vede”.

È stato da lì che Clizia Incorvaia, ancora non convinta, ha chiesto il perché di questo atteggiamento con Murgia e se gli piace veramente la sorella.

In un secondo confronto con Nicole Murgia ha ribadito: “Usi malizia nei confronti di Tavassi”. Quest’ultima, dal canto suo ha dichiarato che Micol se avesse avuto da dirle qualcosa nel merito lo avrebbe fatto.

Sonia Bruganelli interviene

Nel frattempo anche l’opinionista Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua sulla questione, dicendosi d’accordo con Clizia: “La Murgia un pochino provoca, gli ronza attorno, si butta quotidianamente nel camper sapendo che Tavassi prima o poi arriva.

A me la Murgia non me la conta giusta”.