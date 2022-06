Edoardo Tavassi scarica Mercedesz Henger: “Falsa, meglio Estefania”

Edoardo Tavassi ha svelato perché avrebbe deciso di chiudere i rapporti con Mercedesz Henger.

Reduce dall’espeirenza all’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha confessato perché ha deciso di non frequentare più Mercedesz Henger.

Edoardo Tavassi scarica Mercedesz Henger

Mentre si vocifera che lui ed Estefania Bernal abbiano avuto un flirt nel resort in Honduras, Edoardo Tavassi ha confessato che preferirebbe la naufraga a Mercedesz Henger, che secondo lui sarebbe stata falsa nei suoi confronti.

Lei e Edoardo avrebbero dovuto rivedersi al di fuori dello show, ma a quanto pare il fratello di Guendalina ha cambiato idea:

“Estefania La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico.

A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno”, ha confessato Edoardo.

L’esperienza dell’Isola

Quest’anno all’Isola dei Famosi ha trionfato Nicolas Vaporidis, ma Edoardo Tavassi ha ammesso: “Sono soddisfatto del mio percorso. Molto, ho dato tutto. Sono anche stata felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio! Se c’è qualcuno che proprio non voglio più rivedere Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere.

La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai”.