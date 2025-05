Il concorso ‘No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza’

Oggi pomeriggio, si è svolta una cerimonia di premiazione per i vincitori del concorso ‘No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza’, un’iniziativa rivolta a tutte le scuole italiane. I ministri Giuseppe Valditara (Istruzione), Oreste Schillaci (Salute) e il sottosegretario Alfredo Mantovano hanno partecipato all’evento, sottolineando l’importanza di affrontare il tema delle dipendenze fin dalla giovane età.

Questo concorso ha visto la partecipazione di studenti che hanno presentato canzoni, video, poesie e performance artistiche, dimostrando un forte impegno nella lotta contro le sostanze stupefacenti.

Un messaggio chiaro contro le droghe

Durante la cerimonia, Mantovano ha evidenziato che non esistono droghe leggere, ma solo sostanze dannose che possono avere effetti devastanti, soprattutto sui giovani. “Fanno danni irreversibili”, ha affermato, esortando gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle loro scelte. Valditara ha aggiunto che il concorso rappresenta solo la prima tappa di un percorso educativo volto a promuovere una cultura della libertà e della responsabilità. “La scuola deve educare alla libertà, a non essere dipendenti da nulla”, ha dichiarato, sottolineando che ogni forma di dipendenza va contro il significato stesso dell’istruzione.

La libertà come obiettivo educativo

La lotta contro le dipendenze è diventata una priorità nelle nuove linee guida sull’educazione civica. I ministri hanno ribadito che ogni dipendenza, che sia da sostanze, gioco o tecnologia, limita la libertà individuale e la capacità di vivere una vita piena e soddisfacente. Schillaci ha messo in evidenza l’importanza di stili di vita sani e ha incoraggiato gli studenti a praticare sport, attività che non solo migliorano la salute fisica, ma anche l’autostima e le relazioni sociali. Inoltre, ha sottolineato che chiedere aiuto in caso di difficoltà non è un segno di debolezza, ma di coraggio.

Attenzione al Fentanyl e alle nuove sfide

Il governo italiano sta prestando particolare attenzione al fenomeno del Fentanyl, una sostanza che sta causando preoccupazione tra i giovani. Le autorità hanno avviato campagne informative per aumentare la consapevolezza sui pericoli legati a questa droga e per promuovere stili di vita alternativi e sani. La battaglia contro le dipendenze è vista come una grande sfida culturale, che richiede l’impegno di tutti, dalle istituzioni alle famiglie, per costruire un futuro libero da schiavitù e dipendenze.