Eitan rapito e portato in Israele, la zia materna: “Voglio adottarlo e crescerlo come figlio mio”

La zia materna di Eitan - Gali Pelag - ha commentato l'arrivo del nipote in Israele e ha espresso il suo parere in merito al rapimento

Finalmente la zia di Eitan, sorella della madre del bambino, rompe il silenzio dichiarando di voler adottare il nipote e farlo crescere in Israele. Eitan era stato rapito dal nonno e portato in Medio Oriente.

Il piccolo Eitan, rimasto orfano in seguito alla strage della funivia Stresa-Mottarone, è stato rapito e portato in Israele dal nonno materno, violando le normative italiane. Nonostante ciò il console ha incontrato il ragazzo il 17 settembre e ha confermato il suo stato di salute.

Per completare l’espatrio, i due – Eitan e il nonno – hanno prima raggiunto la Svizzera e poi preso un volo privato sino a Tel Aviv.

Gali Peleg, questo è il nome della zia di Eitan. La sorella dell’ormai defunta madre del bambino ha commentato così l’arrivo del nipote in Israele:

«Voglio adottare Eitan e crescerlo come figlio mio. […] Vogliamo mostrare ai Biran (la famiglia paterna, ndr) che per Eitan è meglio stare in Israele, come volevano i suoi genitori».