Elena Morali con il velo islamico a Venezia: è bufera sui social

Elena Morali ha sfilato al Festival del Cinema di Venezia con il velo islamico. Sui social sono scoppiate numerose polemiche.

Elena Morali e il suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso, sono stati ampiamente criticati per i look da loro sfoggiati al Festival di Venezia 2021, dove la showgirl ha sfilato indossando un velo islamico sul viso.

Elena Morali: il velo a Venezia

Al Festival di Venezia 2021 ha fatto discutere il look sfoggiato da Elena Morali e dal suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso, arrivati al lido mano nella mano con degli abiti quantomeno appariscenti. Per l’occasione la showgirl ha sfoggiato un body con scollatura vertiginosa e una gonna in tulle trasparente, mentre il suo compagno ha indossato una camicia verde acido. Nella seconda parte dell’evento i due hanno usato abiti più formali, ma ha fatto discutere la scelta di Elena Morali di portare sulla testa la hijab, ossia un velo islamico.

La showgirl e influencer, in un post via social, ha precisato di averlo fatto come atto dimostrativo nei confronti della libertà per le donne: “Elena Morali è nata in Italia, per questo ha potuto scegliere di fare un Red Carpet alla 78ª edizione de festival del cinema di Venezia, metà con l’hijab islamico e metà senza. Arriverà un giorno, in cui in ogni angolo del mondo, le donne potranno scegliere. Libere”, si legge in un messaggio condiviso sui canali social dell’ex fidanzato di Nina Moric.

Sui social intanto, moltissimi hanno avuto da ridire sui look sfoggiati dalla coppia all’arrivo a Venezia. “Inguardabili”, ha tuonato qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Perché lui ha deciso di vestirsi da ausiliario del traffico?”.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso: l’amore

A quanto pare la storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso procede a gonfie vele nonostante di recente, i due, abbiano vissuto un momento di crisi.

La coppia è legata da quasi due anni e dopo una cerimonia simbolica a Zanzibar avevano annunciato che presto si sarebbero sposati anche in Italia. Al momento, per quanto riguarda le loro nozze, i due non hanno svelato ulteriori particolari né hanno confermato quando dovrebbero tenersi.

Elena Morali: la vita privata

Per Elena Morali quella con Luigi Mario Favoloso è la prima storia d’amore importante dopo la sua rottura con il comico Scintilla, che le aveva chiesto di sposarlo. Oggi la showgirl sembra aver ritrovato finalmente la serenità.