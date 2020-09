Luigi Mario Favoloso ha scritto un lungo post via social annunciando la fine della sua storia d'amore con Elena Morali.

Dopo una romantica vacanza a Lampedusa, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso hanno annunciato via social di essersi lasciati di nuovo. I due avevano annunciato che quest’anno sarebbero convolati a nozze, e invece la loro storia d’amore ha iniziato ad essere caratterizzata da sempre più frequenti tira e molla.

Elena Morali e Favoloso, storia finita

La liaison tra Elena Morali e Luigi Favoloso è nuovamente naufragata. Questa volta a confessarlo via social è stato l’ex gieffino, che ha rivelato anche di aver ricevuto una querela da parte di un ex fidanzato di Elena che – dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con lei – si sarebbe convinto che lui l’avesse sequestrata. Nel suo lungo post via social Favoloso ha affermato di aver messo tutto se stesso in questa storia d’amore, senza però aver ottenuto ciò che voleva.

“Come la favola della rana e dello scorpione, ha deciso di pungere affondando me ma forse anche se stessa”, ha scritto l’ex gieffino, che proprio pochi giorni fa era tornato da una romantica vacanza a Lampedusa proprio in compagnia della fidanzata.

Elena Morali ha preferito non spiegare i motivi che l’avrebbero spinta a separarsi nuovamente dall’ex fidanzato di Nina Moric, e sui social si è limitata a scrivere: “Se solo io potessi parlare, no comment.

Davvero, no comment”. I due avrebbero dovuto convolare a nozze, ma dopo il loro annuncio in pompa magna a quanto pare sono iniziati i problemi.