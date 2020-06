Elena Morali, la frecciatina contro l’ex fidanzato: “Bugiardo”

Elena Morali furiosa col suo ex: la showgirl è ricorsa alle vie legali e ha affermato che sarebbe stata sua la colpa per la rottura con Favoloso.

Oggi Elena Morali è felicemente legata a Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric. La modella si è scagliata contro il suo ex, Daniele Di Lorenzo, accusandolo di esser stato la causa della sua rottura dall’ex gieffino.

Elena Morali contro l’ex: i motivi

Qualche tempo fa Elena Morali e Luigi Favoloso si sono brevemente separati e sembra che il motivo scatenante sia stata la gelosia dell’ex fidanzato di Nina Moric per alcune dichiarazioni rilasciata da Daniele Di Lorenzo, ex della Morali. La showgirl è tornata all’attacco accusando l’ex di esser stato il motivo della rottura, e ha affermato di essere ricorsa alle vie legali: “Questo suo atteggiamento non l’ho mai capito.

Assurdo. Credo sia solo una forte mancanza di personalità. Ho dovuto anche smentire la rottura con Luigi e ho precisato che quando mi sono sfogata sul mio Instagram, non è stato altro che la conseguenza di un brutto litigio, causato dall’aver visto Di Lorenzo. Ci siamo rivisti per questioni legali”, ha affermato.



La Morali intanto sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Favoloso, che ha definito come “l’amore della sua vita”. A sorpresa la showgirl ha anche dichiarato di aver mantenuto rapporti pacifici con Gianluca Fubelli (in arte Scintilla) il comico a cui è stata legata per diversi anni e che ha lasciato a un passo dalle nozze. Oggi tra i due non ci sarebbe rancore e a detta di Elena Morali ogni tanto si sentirebbero ancora, in amicizia.