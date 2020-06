Elena Morali e Luigi Favoloso presto sposi? L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono i protagonisti del gossip del momento. Settimana dopo settimana, la loro storia sentimentale sta tenendo banco nel salotto di Barbara d’Urso. La coppia, infatti, continua ad alimentare discussioni a causa dei vari litigi.

Una delle cause delle litigate tra i due ragazzi è, certamente, la costante presenza della ex di lui, Nina Moric. Dopo l’intervista rilasciata dalla modella croata a Live non è la d’Urso, i problemi tra Elena e Luigi erano diventati sempre più insistenti. Addirittura, tramite una story pubblicata sul profilo Instagram, la Morali aveva annunciato di aver lasciato Favoloso. Nonostante ciò, però, l’amore sembra aver avuto la meglio. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i fidanzati sarebbero pronti al grande passo, le nozze.

Elena Morali e Luigi Favoloso sposi?

È stato il noto influencer Amedeo Venza a lanciare la notizia. Pare che i due dovrebbero sposarsi a Zanzibar, la bella e calda isola africana. Non è finita qui. Venza sembra essere davvero certo della notizia. Ha anche aggiunto che le nozze saranno trasmesse in tv. Con probabilità, il matrimonio sarà seguito dalle telecamere di Barbara d’Urso. È stata la conduttrice napoletana a seguire da sempre i due presunti sposi.

Ricordiamo che l’ex fidanzato di Nina Moric aveva partecipato al Grande Fratello 15. Dopo il giallo della sua sparizione, Barbara ha poi portato al successo anche la mamma di lui, Loredana Fiorentino. L’attrice è ormai un’icona del web per le sue iconiche sfilate sulle note di Rapide di Mamhood.

Barbara d’Urso sapeva del matrimonio?

Elena Morali, subito dopo la notizia di Venza, ha pubblicato una storia che, pare, sia indirizzata proprio a lui.

In una delle ultime story della bella influencer lombarda, sono state postate tre scimmiette: circostanza ha pubblicato le statuine di tre scimmiette: una non parla, una non vede e una non sente. Che sia un segnale di conferma, indiretta, dell’anticipazione di Venza?. Del resto, domenica scorsa, Barbara d’Urso aveva parlato con Loredana del vestito che lei potrebbe indossare ad un possibile matrimonio del figlio con la nuora Elena Morali. Intanto, domani sera, domenica 21 giugno 2020, andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Live non è la d’Urso.

Chissà che proprio in questa sede si possa sapere qualche notizia in più al riguardo, prima della lunga pausa estiva.