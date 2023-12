Eleonora Giorgi critica pesantemente Elodie

Il caso di Elodie continua a far discutere. Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi ha aspramente criticato la Di Patrizi. A prendere le difese della cantante è stata Anna Pettinelli.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomriggio 5 si è parlato di Elodie e del botta e risposta con Gino Paoli. Le ospiti del salottino di Myrta Merlino, Anna Pettinelli ed Eleonora Giorgi, hanno una visione completamente diversa. La prima ha preso le difese della Di Patrizi, la seconda l’ha criticata duramente.

Anna Pettinelli ha difeso Elodie, sottolineando che per gli artisti il corpo è un mezzo di espressione. Ha dichiarato:

Eleonora ha una visione completamente diversa, forse anche eccessiva. La Giorgi sostiene di essersi sentita umiliata da Elodie. Ha dichiarato:

“Io invece sì! Mi ha umiliata addirittura vederla dimenarsi senza vestiti non so dove in televisione. Perché è una grande artista, una brava cantante, una donna importante e bella. Però è così antico far finta che mostrare una gamba sia come mostrare altro. Non è così il corpo! Ci sono delle allusioni. Parliamo tanto di patriarcato, ma la vogliamo far finita di alludere a certe cose?! Io non sento il bisogno oggi nel 2023 di dimenarsi di fisici femminili, quando poi c’è un contenuto straordinario di potenza musicale e artistica. Non serve è un in più“.