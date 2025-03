Il legame tra Eleonora Giorgi e Silvia Toffanin non era solo professionale, era… speciale. Erano quelle chiacchierate a cuore aperto, le risate condivise, i momenti in cui Eleonora, pur nella sua battaglia contro il tumore al pancreas, non smetteva mai di sorridere. Quel sorriso che, in fondo, l’ha accompagnata fino alla fine.

L’ultimo saluto di Eleonora Giorgi: un messaggio che ha emozionato Silvia Toffanin

Il 2 febbraio, Eleonora Giorgi aveva rilasciato l’ultima intervista a Verissimo. Non lo sapevamo, ma quella sarebbe stata l’ultima volta. Due settimane dopo, la situazione si è aggravata. Eppure, anche in ospedale, Eleonora non aveva smesso di pensare al pubblico che l’aveva sempre sostenuta, anche nei giorni più bui.

L’ultima cosa che voleva fare? Salutare tutti, ancora una volta, con il suo sorriso. Ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. Silvia Toffanin, con il cuore gonfio di emozione, ha raccontato quello che Eleonora le aveva chiesto di fare: «Voleva mettere un golfino nero sopra il pigiama, per essere carina, anche in clinica». Un pensiero così semplice, ma che diceva tutto di quella forza che non l’aveva mai abbandonata.

Ecco il messaggio emozionante di Eleonora Giorgi: svelato da Silvia Toffanin

E poi c’era quel messaggio che ha toccato profondamente Silvia: «Mi ha chiesto se ero orgogliosa di lei», ha svelato la conduttrice. Eleonora, nonostante la fatica, voleva sapere se, in quei mesi difficili, aveva fatto abbastanza. Non è mai stata solo una star: era una donna che ha lottato fino all’ultimo respiro, per se stessa, per chi la amava.

Con le lacrime agli occhi, Silvia ha mandato in onda l’ultima intervista di Eleonora, quella che aveva registrato a inizio febbraio. E poi, rivolgendosi a lei come se fosse ancora lì: «Sarai per sempre con noi. Ti vogliamo bene».