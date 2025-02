Un silenzio improvviso. Poi, le parole di Barbara Palombelli che lasciano tutti senza fiato: “Eleonora ci sta per salutare”. Così si è chiusa l’ultima puntata di Forum, andata in onda oggi, mercoledì 26 febbraio, sui canali Mediaset. Accanto a lei, in studio, Paolo Ciavarro. Il figlio più piccolo di Eleonora Giorgi. Occhi lucidi, un sorriso che cerca di nascondere la tristezza.

Eleonora Giorgi, le parole di Barbara Palombelli dividono il web: “inaccettabile”

La conduttrice Barbara Palombelli ha voluto dedicare un momento a Eleonora Giorgi, che sta affrontando una battaglia difficile contro il tumore al pancreas. “Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio”, ha detto la Palombelli, con un tono che sembrava oscillare tra l’emozione e il dovere della cronaca. “Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete, noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.

Parole troppo forti per alcuni evidentemente. Sul web, il dibattito si è acceso immediatamente. Amedeo Venza ha pubblicato il video su TikTok e i commenti non si sono fatti attendere. “Non c’è limite al cattivo gusto”, scrive qualcuno. “Un annuncio così in diretta? Inaccettabile”, commenta un altro utente. C’è chi difende la conduttrice, chi invece trova la sua uscita fuori luogo. Un confine sottile, quello tra informazione e sensibilità. E stavolta sembra essere stato oltrepassato.

Eleonora Giorgi, le parole toccanti sull’addio: Barbara Palombelli le dedica un pensiero

Ma il cuore di questa storia non è la polemica. È Eleonora. È la sua forza. Qualche giorno fa, l’attrice ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato senza filtri la sua realtà. “La mia anima è pronta a essere portata via con il vento. Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno. Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.

Un racconto che lascia il segno. Senza frasi ad effetto. Senza filtri. Negli ultimi tempi, Eleonora Giorgi è stata più volte ospite di Verissimo, su Canale 5, dove ha parlato con Silvia Toffanin della sua lotta contro la malattia. Lo ha fatto con la sincerità di chi sa che il tempo è prezioso. E che ogni giorno, anche il più difficile, vale la pena di essere vissuto.