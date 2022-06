Elettra Lamborghini con i sandali pelosi: il costo supera i 1000 euro

Elettra Lamborghini ha attirato l'attenzione dei fan dei social con un paio di sandali dal valore di oltre 1000 euro.

Elettra Lamborghini ha attirato l’attenzione dei fan dei social con un paio di sandali furry dal costo a dir poco esagerato.

Elettra Lamborghini: i sandali da 1000 euro

Elettra Lamborghini ha raggiunto a Ibiza suo marito, Dj Afrojack, e in tenuta casalinga si è mostrata durante un momento di quotidianità e di relax e ha immortalato i suoi sandali furry, che non hanno mancato di attirare l’attenzione dei fan dei social.

Si tratta di uno dei modelli più famosi di Hermès, Oran, e il costo ammonterebbe a ben 1000 euro. Il modello scelto dall’ereditiera è in pelliccia in verde acqua e sul sito ufficiale non è in vendita (forse si tratta di un modello vintage o a edizione limitata).

I sandali di Hermès

Elettra Lamborghini non è l’unica ad avere una vera e propria predilezione per i sandali di Hermès: come lei anche Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sono fan di questo tipo di sandalo. La moglie di Chiara Ferragni ha più volte mostrato ai fan di possedere una vera e propria collezione di Oran di Hermès e il costo totale dei suoi sandali lascerebbe chiunque a bocca aperta (anche se è noto che spesso siano proprio le maison di moda a donarle scarpe e capi d’abbigliamento per farsi pubblicità).