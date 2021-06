Chiara Ferragni e le scarpe Hermès: i sandali valgono quasi 10mila euro

Chiara Ferragni ha mostrato via social la sua collezione di sandali di Hermès e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Chiara Ferragni ha mostrato sui social la sua collezione di scarpe di Hermès il cui costo è a dir poco esagerato.

Chiara Ferragni: i sandali Hermès

Oltre ai modelli esclusivi di borse Chiara Ferragni ha un’eccezionale collezione di scarpe e senza dubbio i modelli Hermès sono tra i suoi preferiti.

Tra questi vi sono il classico modello Oasis con l’iconica fascia a forma di H: Chiara Ferragni ne ha almeno 8 paia, ciascuno diverso dall’altro e con caratteristiche e dettagli esclusivi. Il costo di alcune queste scarpe oscilla tra i 400 e i 600 euro e pertanto la collezione posseduta dall’influencer si aggira attorno a 10mila euro. Nonostante le critiche ricevute per i suoi “sfoggi di lusso” Chiara Ferragni ha mostrato orgogliosa le sue scarpe ai fan e molti di loro sono rimasti a bocca aperta.

Fin da giovanissima Chiara Ferragni ha una vera e propria passione per le griffe e la sua carriera come influencer le ha senza dubbio consentito di possedere (e ricevere in regalo) alcune delle più famose scarpe d’alta moda.

Chiara Ferragni: le borse

Oltre alla prestigiosa collezione di scarpe Hermés Chiara Ferragni possiede un’enorme collezione di borse: tra le sue preferite vi sono senza dubbio le Kelly e le Birkin di Hermès ma anche alcuni modelli Chanel e Dior.

Nei mesi scorsi ha fatto discutere una borsa di Bulgari ricevuta in regalo da Chiara Ferragni e spedita identica (ma in formato più piccolo) a sua figlia Vittoria, nata il 23 marzo scorso. Sui social gli haters dell’influencer non hanno perso occasione per criticare il suo stile di vita e i suoi sfoggi di lusso.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Chiara Ferragni ha annunciato via social che molto presto lei, Fedez e il piccolo Leone Lucia Ferragni andranno a vivere in un nuovo appartamento. Lei e Fedez hanno acquistato una casa in costruzione sempre nel prestigioso quartiere di City Life e lo starebbero personalizzando secondo il loro gusto. “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”, ha annunciato l’influencer, e ancora: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”. I fan non vedono l’ora di sapere come sarà la nuova casa e soprattutto la stanza della piccola Vittoria.