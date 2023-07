Elettra Lamborghini si è mostrata sui social in versione contadina. Poco dopo, però, è stata accusata di aver bestemmiato. La cantante ha voluto chiarire la sua posizione, ma la traduzione delle parole utilizzate lascia poco spazio ai dubbi.

Elettra Lamborghini ha bestemmiato sui social?

Nelle ultime ore, Elettra Lamborghini si è dedicata ad un’attività che ama molto e che non ha nulla a che fare con la sua musica. “Raga comunque qualche giorno fa ho passato una giornata libera incredibile, ma indovinate a far che?!“, ha esordito su Instagram. La cantante ha trascorso qualche ora con un’idropulitrice tra le mani: “Tipo per 6 ore ed è stato magnifico, mi sono coperta di muschi e licheni“. Dopo aver raccontato la sua avventura in stile “contadina“, Elettra è stata accusata di aver bestemmiato.

Le parole di Elettra Lamborghini

Elettra ha raccontato:

“È stato bellissimo e poi mi sono lavata col cannello in giardino esattamente come facevo da piccola niente, io dentro sono una contadina è ne vado fiera, Zio Cann!”.

E’ stata proprio questa ultima esclamazione a far scattare l’accusa di bestemmia. In senso letterale, l’espressione “Zio Cann” si traduce con zio cane, ma nel gergo popolare viene usata come imprecazione.

Il chiarimento di Elettra Lamborghini

Dopo il suo racconto, Elettra è stata accusata di aver bestemmiato sui social. E’ per questo che la Lamborghini ha voluto chiarire la sua posizione: