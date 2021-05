Elettra Lamborghini, la tuta con le lune all’Isola dei Famosi: il costo e i dettagli

Elettra Lamborghini ha conquistato tutti con i suo look molto particolare all'Isola dei Famosi.

Durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha conquistato i telespettatori con un look molto particolare.

Elettra Lamborghini: la tuta con le lune

Alla quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha sfoggiato una particolare tuta aderente con disegnate delle lune: si tratta di un capo firmato Marine Serre dal valore di 440 euro, già noto per gli appassionati perché sfoggiato in passato da Kilye Jenner.

In tanti hanno commentato via social il look sfoggiato dall’ereditiera italiana, che durante questa edizione dell’Isola dei Famosi ha catturato l’attenzione dei fan con le sue curve da capogiro e la sua bellezza mozzafiato.

Elettra Lamborghini opinionista

Elettra Lamborghini è approdata all’Isola dei Famosi in qualità di opinionista insieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. A causa della sua positività al Coronavirus l’ereditiera ha dovuto rinunciare a prendere parte allo show durante le sue prime settimane di svolgimento.

Per l’ereditiera si è trattato di un periodo particolarmente difficile visto che oltre ad essere risultata positiva al Coronavirus ha perso uno dei suoi adorati amici a quattro zampe. Lei stessa si era sfogata via social con i fan esprimendo loro la sua tristezza per la situazione.

Elettra Lamborghini e il matrimonio con Dj Afrojack

Oggi l’ereditiera ha trovato la felicità accanto a Nick Van der Wall, meglio noto con Dj Afrojack.

I due sono convolati a nozze a settembre con una lussuosa cerimonia e in tanti sui social si domandano se presto avranno insieme un bebè. Per il momento sulla questione tutto tace e i due non hanno mai nascosto di vivere per molto tempo separati a causa dei loro impegni di lavoro. La coppia sta insieme da circa 3 anni e quando Dj Afrojack le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio Elettra Lamborghini è stata più felice che mai: “Lui è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato nella mia vita, e l’unico uomo che io possa davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata ad aver incontrato qualcuno che ha un cuore così grande, e lui crede ancora nella famiglia come me. Le persone dicono: ‘Quando è la persona giusta lo senti’. Io lo sento sin dall’inizio, e sarà per tutta la vita”, aveva confessato l’ereditiera annunciando il suo matrimonio.