Elettra Lamborghini: relax sotto il sole di Miami

Elettra Lamborghini è volata a Miami per dimenticare le polemiche alla Rai.

Elettra Lamborghini si trova attualmente a Miami, a godersi il sole della Florida. L’ereditiera è stata paparazzata, in compagnia dell’amata cagnolina Lea, con un bikini giallo flou. La nipote di Ferruccio Lamborghini ama passeggiare sulla spiaggia, rilassandosi sul lettino durante i momenti di pausa.

Un vero toccasana per scordarsi, almeno per un po’, le polemiche nate in casa Rai dopo l’intervista della 28enne a Belve.

La conduttrice Francesca Fagnani avrebbe infatti riferito a Libero che l’intervista sia stata tagliata dopo le richieste di revisione da parte di Elettra Lamborghini. La giornalista ha dichiarato: “Non potevo certo dirle di sì perché a nessun ospite concedo di fare l’editing dell’intervista, trovo sia una prepotenza”.

Fagnani ha inoltre aggiunto: “Forse si è pentita di qualche dichiarazione”.

Elettra Lamborghini: l’intervista a Belve non sarà trasmessa per ora

Secondo quanto riferito da Dagospia, nel corso dell’intervista a Belve, Elettra Lamborghini avrebbe fatto alcune dichiarazioni circa la sua sessualità. Sicuro è che al momento il servizio non sarà trasmesso, ma sarà sostituito da un’intervista a Paola Ferrari.

L’ereditiera non vorrebbe la messa in onda

Sembra che Elettra Lamborghini non abbia intenzione di far trasmettere la sua intervista a Belve nemmeno nel prossimo futuro.

Al momento non è dato sapere se la Lamborghini e la Rai riusciranno a trovare un punto di incontro tale da soddisfare entrambe le parti. Per ora Elettra pensa a godersi la vacanza a Miami col marito Afrojack e la dolcissima cagnolina Lea. I due ragazzi sembrano andare d’amore e d’accordo.