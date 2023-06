Elevata qualità e completa personalizzazione con StampaeStampe.it

È un’esperienza affinata in oltre vent’anni di attività nel settore, unita con moderne tecnologie e macchinari all’avanguardia che rende l’offerta di StampaeStampe.it unica e originale. Dalle consulenze al prodotto finito chiavi-in-mano: l’azienda, con sede a Terni, propone servizi di stampa digitale rivolti al pubblico italiano ed europeo. Senza contare, poi, che dispone di un catalogo con tantissime alternative, accompagnate da prezzi concorrenziali.

Coloro che decidono di affidarsi a StampaeStampe.it possono contare su un’impresa seria e competente, che permette di gestire e creare qualunque progetto di comunicazione e di pubblicità, sia che si tratti di un’iniziativa per spazi esterni che per interni.

Fra gli articoli personalizzabili, in appena qualche istante sull’e-commerce, s’incontrano etichette in bobina, adesivi, dépliant, roll up, espositori per fiere, totem pubblicitari, forex, pannelli rigidi, carta da parati, flyer e molto altro ancora.

Diversi sono i vantaggi che contraddistinguono l’esperienza d’acquisto sullo store. Il principale è dato sicuramente dalla possibilità di poter scegliere la data di consegna che meglio risponde alle proprie esigenze. Optando per quella più lontana si ottiene il miglior prezzo. Le spedizioni, poi, sono affidate a corrieri espressi nazionali, come GLS e BRT. L’utente, in aggiunta, può elaborare preventivi in tempo reale.

Chiaramente, anche le modalità di pagamento disponibili sono totalmente sicure e pongono l’acquirente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, contrassegno al corriere, bonifico bancario, in tre rate grazie alla partnership con Scalapay o in contanti con ritiro dell’ordine presso la sede aziendale.

In caso di domande, dubbi o richieste particolari il cliente può fare affidamento sul qualificato servizio di assistenza multi-canale. È fruibile via e-mail, chat, form online, numero telefonico e social network. A ciò si unisce la pagina “FAQ” del portale, dove s’incontra una risposta rapida ai quesiti più ricorrenti.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intero catalogo, ma per trovare le occasioni di risparmio più convenienti del momento basta visitare l’apposita sezione “Promozioni”. Infine, è stata creata un’interessante sezione “Blog”, con idee originali, suggerimenti e spunti utili per implementare i propri progetti.

Alta qualità, massima convenienza e risultati ottimali, affidati a www.stampaestampe.it per realizzare tutti tuoi progetti di stampa digitale. Se sei un nuovo cliente, iscriviti subito alla newsletter e ricevi uno sconto del 15%!