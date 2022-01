Elezione del Presidente della Repubblica, quarta votazione: vertici in mattinata

La Camera si avvia a procedere alla quarta votazione per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica: lo scrutinio inizierà alle 11.

Si avvicina la quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica, in programma per oggi alle 11. Dopo la terza fumata nera nel voto di ieri, con la stragrande maggioranza di schede bianche pur con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto, il quorum scende a 505.

I partiti stanno ancora decidendo se, in mancanza di una soluzione condivisa, votare ancora in bianco o indicare un nome.

Elezione del Presidente della Repubblica: quarta votazione

Secondo Matteo Salvini, che ha smentito l’incontro con il costituzionalista Sabino Cassese, “la soluzione è vicina“. Dopo aver ribadito che, in caso di bocciatura della rosa di nomi proposta, avanzerà altre figure candidabili, si è così espresso sull’ipotesi Casellati che molti ritengono la sua carta segreta: “Come Fico è tra le più alte cariche istituzionali e per questo non fa parte di rose politiche e di proposte: è candidabile senza che io la proponga”.

In ogni caso, il Partito Democratico si è mostrato contrario ritenendo l’eventuale candidatura della presidente del Senato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (insieme di partiti di governo e di opposizione) “un’operazione mai vista nella storia del Quirinale, assurda e incomprensibile, che farebbe saltare tutto“. Il suo obiettivo, ha spiegato, è quello di far tramontare le candidature di parte e optare per un nome autorevole e super partes. Dato che il centrodestra ha detto no a tutte le sue ipotesi di personalità terze /Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi), se non ci sono novità continuerà a votare scheda bianca.