Tutto quello che c'è da sapere nel caso di una positività al Covid-19 durante le Elezioni 2022

Quest’oggi, 25 settembre, oltre 50 milioni di italiani sono nuovamente chiamati alle urne per esprimere il loro voto e i loro rappresentanti per Camera dei Deputati e Senato. Le Elezioni 2022 si svolgeranno ancora in piena fase pandemica (nonostante il peggio sembra ormai essere passato): per questo motivo, ci sono delle precise regole in materia di Covid da conoscere e da rispettare.

Non è infatti da scartare l’ipotesi che proprio in occasione delle Elezioni 2022 una persona possa ritrovarsi positiva al virus: come comportarsi in questo caso? Ci è concesso votare se siamo positivi? E se sì, come?

Come votare se si è positivi al Covid

Le regole da tenere in considerazione sono state stilate nella circolare numero 45 del ministero dell’Interno, che lo scorso 2 settembre ha chiarito le modalità di voto dei positivi.

Chi è positivo, ovviamente, non può ancora muoversi dal proprio domicilio e deve restare in isolamento fino alla conferma della negatività tramite tampone. C’è in questo caso la possibilità di votare a domicilio: sarà necessario fare domanda al proprio Comune di residenza, allegando un certificato medico e il documento di identità.

La richiesta per il voto a domicilio può essere eventualmente effettuata anche nella stessa giornata di domenica 25 settembre: gli uffici elettorali resteranno infatti a disposizione dei cittadini per tutta la giornata (anche per chi ha perso la tessera elettorale o ha una tessera scaduta).

La gestione del voto dei positivi, ad ogni modo, sarà affidata all’organizzazione dei singoli Comuni, come confermato dal Viminale.

Elezioni 2022: le regole Covid da rispettare

Segretari, presidenti di seggio e scrutatori saranno obbligati a indossare la mascherina per tutta la durata delle Elezioni, mentre i cittadini possono scegliere di non indossarla.

Indossare la FFP2 è obbligatorio solo per chi si trova in regime di autosorveglianza dopo essere entrato in contatto con un positivo.

Restano per il resto attive tutte le norme che i cittadini hanno imparato a conoscere, come il distanziamento e l’igienizzazione delle mani.