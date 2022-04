Oggi, domenica 10 aprile, i francesi sono chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente. Secondo i sondaggi è atteso un testa a testa Macron e Le Pen.

Elezioni Francia 2022, verso il nuovo presidente: atteso lo scontro Macron-Le Pen

Oggi è una giornata importante in Francia, per via delle elezioni presidenziali. I seggi, per i 48,7 milioni di elettori, sono aperti dalle 8 alle 19 in gran parte del Paese, ma resteranno aperti fino alle 20 nelle grandi città, come Parigi. L’eventuale ballottaggio si terrà il 24 aprile e per il momento si parla già di un testa a testa tra Macron e Le Pen. Dai sondaggi è emerso che li separano solo 2 punti al primo turno e altri 2 al secondo turno.

L’unico che pensa di poter cambiare la situazione è Jean-Luc Mélenchon, candidato della sinistra radicale che i sondaggi danno in crescita. I suoi appelli ai francesi potrebbero portarlo all’impresa di passare al secondo turno, cosa su cui scommettono in pochi. Lui e l’ecologista Yannick Jadot, a cui i sondaggi assegnano il 5% dei voti, sono stati gli unici a mostrarsi in pubblico, presenziando all’unico corteo consentito, la Marcia per il futuro di Parigi.

Il futuro presidente della Repubblica entrerà in carica entro il 13 maggio, ultimo giorno del mandato precedente. Dal 2022 il Presidente non sarà più in carica per sette anni, ma per cinque, come stabilito dalla riforma voluta da Jacques Chirac.

Come si vota

Il presidente francese viene eletto con un sistema maggioritario a doppio turno. Al primo turno, la scelta è tra tutti i candidati. Se un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, cosa che non è mai successa, viene eletto.

In caso contrario viene organizzato un secondo turno di voti con la scelta tra i due candidati che sono arrivati in testa. Nel ballottaggio il candidato che raggiunge la maggioranza diventa Presidente. Secondo i sondaggi i due contendenti che si giocheranno questo ruolo saranno Emmanuel Macron e Marine Le Pen, come accaduto 5 anni fa, con la differenza che quest’anno le percentuali sembrano essere diverse. I sondaggi svelano che i contendenti sono separati solo da due punti, sia nel primo turno, con un 26% contro un 24%, sia nel secondo turno, con un 51% contro un 49%.

Rischio di astensionismo

Nei possedimenti francesi d’Oltremare hanno già iniziato a votare e per il momento non ci sono segnali di scarsa partecipazione. Secondo i sondaggisti, però, si potrebbe registrare un nuovo record di astensioni, superando il 28,4% del 21 aprile 2002. Si inizia già a parlare di un possibile 30% di astensionismo, risultato che al momento teme molto Marine La Pen, che chiede di mobilitarsi. Anche Macron ha lanciato diversi appelli, anche se il suo entusiasmo non è lo stesso di 5 anni fa. La quota di indecisi per il momento è molto alta. Secondo l’istituto Ipsos, raggiunge il 32%, ma secondo gli analisti un elettore su 2 potrebbe ancora cambiare idea.