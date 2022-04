Elezioni presidenziali in Francia, i sondaggi: testa a testa tra Macron e Le Pen

Il primo turno per le elezioni presidenziali in Francia è ormai alle porte: Macron o Le Pen, chi sarà il prossimo leader della Nazione?

Domani, domenica 10 aprile 2022, ci sarà il primo turno delle votazioni per elezioni presidenziali in Francia. Il tempo è sempre meno, ma è ancora molto difficile ipotizzare chi sarà il prossimo leader della Nazione.

Elezioni in Francia, chi sono i favoriti secondo i sondaggi?

Dovrebbe trattarsi di un vero e proprio testa a testa all’ultimo respiro tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Il primo vanta un 26% di intenzioni di voto al primo turno, ma la leader del Rassemblement National è subito dietro con il 25%, mentre al secondo turno guadagna due punti con il 49%. Macron da quel punto di vista è in discesa (51% contro il 53% che aveva in precedenza). Dietro di loro il candidato del partito di sinistra radicale France Insoumise Jean-Luc Melenchon, con un buon 17,5%.

Il peso degli astenuti

Come sempre anche gli astenuti avranno grande peso, dalle prime speculazioni pare che l’astensionismo si possa attestare addirittura attorno al 30%, percentuale sicuramente considerevole. Secondo un sondaggio Ipsos il 43% dei giovani potrebbe non recarsi alle urne. I più demotivati sono gli operai e gli impiegati. “Le Pen ottiene i suoi migliori risultati nella fascia di età tra 25 e 34 anni, nell’elettorato popolare e tra chi non ha titoli di studio.” Potrebbe essere quindi lei la più sfavorita da questa situazione.