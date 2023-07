Spagna, il Pp vince le elezioni ma la destra non ha maggioranza assoluta: San...

Le elezioni spagnole si concludono con una vittoria agrodolce per il Partito popolare e Alberto Nunez Feijòo. L’ex governatore galiziano ottiene 47 seggi in più, ma deve rinunciare alla tanto agognata maggioranza assoluta.

I risultati definitivi delle elezioni di Spagna evidenziano come il Pp sia il primo partito del Paese con un totale di 136 seggi. Al secondo posto si piazza il Psoe con 122 seggi, male Vox che ne ha solo 33 ed è in calo rispetto a cinque anni fa, quarto Sumar con 31. Dunque, la destra non ha maggioranza assoluta e Feijòo può dirsi soddisfatto solo a metà: “Come candidato del partito più votato, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidare questo dialogo e cercare di governare il nostro Paese.”

Pedro Sanchez esulta: la rimonta insperata

“La Spagna e tutti i suoi cittadini sono stati molto chiari: il blocco politico dell’involuzione, del ritorno al passato e dell’abrogazione di tutti i nostri passi avanti negli ultimi quattro anni ha fallito” – ha dicharato Pedro Sanchez in nottata, esultando per una rimonta che sembrava davvero insperata. Il premier aveva convocato il voto in fretta dopo la sconfitta alle ultime amministrative, ma è rassicurato dal crollo di Vox e può guardare con fiducia al futuro: “Il blocco di Partito Popolare e Vox è uscito sconfitto, siamo molti di più noi che vogliamo avanzare.”