Elga Enardu e Diego Daddi, lui rompe il silenzio: "Vado in terapia"

Dopo aver annunciato la fine della sua unione con Elga Enardu, Diego Daddi è tornato a rompere il silenzio sulle sue condizioni.

Elga Enardu e Diego Daddi: la rottura

Elga Enardu e Diego Daddi hanno annunciato pubblicamente la loro rottura e al momento sembra che i problemi tra i due continuino a impedire loro di tornare insieme. Elga ha annunciato di aver lasciato la casa che ha condiviso con il marito in questi anni, mentre lui nelle ultime ore ha svelato che si sarebbe sottoposto a terapia. “Non sto passando un buon periodo, la cosa si protrae da un po’ di tempo ed Elga mi ha sempre sostenuto. Per sopperire a questo periodo ho intrapreso volutamente un percorso terapeutico perchè devo in primis superare dei problemi miei. Come diceva Elga, il sentimento non basta”, ha dichiarato Diego attraverso le sue stories via social. In tanti si sono chiesti se, alla base dell’addio tra i due, vi siano stati episodi di tradimento, ma Diego Daddi ha smentito la questione e ha detto:

“Non c’è violenza, non c’è tradimento, Elga è sensibilissa, quando vede che io sono chiuso e non esterno, lei sta male, il mio essere un po’ assente nelle attenzioni che una donna dovrebbe ricevere, a lei fa male, io non lo faccio nemmeno volontariamente”. Lui ed Elga riusciranno a trovare il modo di superare questo difficile periodo?