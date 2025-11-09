Eliana Michelazzo si racconta a Verissimo: verità e polemiche sul Mark Caltagirone Gate

Il mondo del gossip è tornato a parlare di Eliana Michelazzo, che è stata ospite della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. A distanza di sei anni dall’esplosione del noto Mark Caltagirone Gate, Michelazzo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, rivelando dettagli drammatici sulla sua vita e sul suo passato.

Il dramma personale di Eliana Michelazzo

Durante l’intervista, Eliana ha parlato della sua difficile situazione economica, dei debiti accumulati e della recente perdita della madre, eventi che l’hanno portata a momenti di grande crisi personale. “Ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita”, ha dichiarato. Tuttavia, nonostante le avversità, ha anche espresso sentimenti di compassione per le sue ex amiche coinvolte nel caso, affermando: “Mi fanno pena”.

Le accuse a Pamela Perricciolo

Un punto centrale dell’intervista è stato il riferimento a Pamela Perricciolo, con cui ha condiviso la gestione dell’immagine di Pamela Prati. Eliana ha sostenuto che la Perricciolo si sarebbe dichiarata colpevole nel processo riguardante il presunto bambino “Sebastian Caltagirone”, affermando che avrebbe scontato la pena attraverso lavori socialmente utili. Tuttavia, questa affermazione è stata prontamente smentita da Perricciolo stessa.

Reazioni e polemiche sui social

La reazione di Pamela Perricciolo non si è fatta attendere: ha risposto a Michelazzo attraverso i social, chiarendo che non ha mai scontato pene e che il caso era stato archiviato senza alcuna condanna. In un post su Instagram, ha affermato: “Vorrei scrivere molte cose ma le lascio agli avvocati”. Inoltre, ha sottolineato che prenderà provvedimenti legali per difendere la propria reputazione.

Il supporto di Sabrina Ferilli

In una nota interessante, anche l’attrice Sabrina Ferilli, amica di Perricciolo, ha commentato la situazione. Dopo la messa in onda dell’intervista, ha risposto a un video di Perricciolo con un messaggio affettuoso e incoraggiante: “Ti voglio bene! Adesso fatti una bella risata e guarda avanti”, che è stato interpretato come una frecciatina nei confronti di Michelazzo.

Il passato e il futuro di Eliana Michelazzo

Eliana ha anche riflettuto sul suo passato a Uomini e Donne e sulla fama che ha guadagnato grazie al caso Mark Caltagirone. Pur riconoscendo il ruolo che ha avuto nella vicenda, ha affermato di non sentirsi coinvolta nel Prati Gate e di aver agito sempre nella sua veste professionale. “Ho fatto solo il mio lavoro”, ha ribadito, lasciando intendere che ci sono state manipolazioni più grandi di lei.

Il pubblico continua a seguire con grande interesse queste vicende, e la domanda su cosa accadrà ora nelle vite di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo rimane aperta. La tensione tra le due donne sembra lontana dall’essere risolta, e i prossimi sviluppi potrebbero riservare ulteriori sorprese.