Tre sciatori britannici si sono gettati fuori dall’elicottero caduto sulle Alpi Svizzere. L’incidente è costato la vita ad altre tre persone.

Elicottero caduto sulle Alpi Svizzere: i tre superstiti si sono lanciati fuori dal mezzo

Tre sciatori britannici sono riusciti a gettarsi fuori dall’elicottero caduto sul Petit Combin, nelle Alpi Svizzere, e a sopravvivere. Altre tre persone sono morte nell’incidente. La notizia è stata riportata dal quotidiano The Telegraph. I sopravvissuti sono scampati a una valanga e uno di loro a una caduta in un crepaccio profondo 30 metri. Edward Courage, 60enne britannico che abita in Svizzera, avrebbe salvato i giovani fratelli Teddy e Guy Hitchens, spingendoli fuori dall’elicottero. Le vittime sono il pilota Jerome Lovely, il giovane sciatore James Goffe e la guida alpina locale Adam George.

Elicottero caduto sulle Alpi Svizzere: i sopravvissuti

Edward Courage, come riportato dal quotidiano britannico, si è gettato per circa 500 metri lungo un pendio quasi verticale, è stato travolto dalla valanga e poi è caduto in un crepaccio per 30 metri. L’uomo è rimasto bloccato per cinque ore prima di essere salvato. Ha riportato diverse fratture ed è stato sottoposto ad interventi chirurgici. I fratelli Hitchens sono finiti vicini nonostante la caduta sia avvenuta a grande distanza dallo schianto dell’elicottero. Sono stati recuperati sotto la neve e Teddy è già stato dimesso dall’ospedale.