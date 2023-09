Elisabetta Canalis ha condiviso un post sul suo account Instagram con il quale ha voluto fare pubblicamente gli auguri di buon compleanno alla figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis e il post di auguri di buon compleanno alla figlia su Instagram

“Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime”. Comincia con queste parole il post condiviso da Elisabetta Canalis sui suoi profili social per fare gli auguri di buon compleanno alla figlia Skyler Eva.

“C’è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come, proprio a noi, sia capitata la fortuna di averti”, ha aggiunto l’ormai ex velina prima di citare alcune strofe di uno dei suoi brani preferiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Il rapporto con l’ex marito

La didascalia è stata posta a corredo di tre foto divertenti con le quali la Canalis ha voluto fare gli auguri in modo pubblico alla sua bambina. Il post arriva in un momento in cui l’ex velina si è trovata spesso al centro del gossip. Negli ultimi mesi, infatti, si è molto parlato della fine del suo matrimonio con Brian Perri.

Nonostante il divorzio e proprio come dimostra il post condiviso sui social, la Canalis ha scelto di scrivere un messaggio di auguri alla figlia facendo esplicito riferimento anche al papà.