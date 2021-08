Elisabetta Canalis seduce in cucina: la posa bollente in body e tacchi a spillo

Elisabetta Canalis ha postato uno scatto bollente in cui è ritratta sul bancone della sua cucina.

Elisabetta Canalis ha sedotto i fan dei social con uno scatto bollente in body e tacchi a spillo sul bancone della sua cucina.

Elisabetta Canalis: la foto bollente

Elisabetta Canalis ha sfoggiato le sue curve da capogiro e la sua perfetta forma fisica in uno scatto bollente condiviso sui social: nella foto l’ex velina, in body e stivali con i tacchi a spillo, posa seducente sul bancone della sua cucina.

“Kitchen, but make it fashion”, ha scritto l’ex velina nella didascalia al post.

Da alcuni giorni Elisabetta Canalis è rientrata a Los Angeles dopo un viaggio in Sardegna in compagnia del marito Brian Perri e della figlia, Skyler Eva.

La showgirl ama fare ritorno nella sua terra natale più volte che può e ha espresso il desiderio di far conoscere il più possibile alla piccola Skyler le sue origini italiane.

Elisabetta Canalis: la vita negli Stati Uniti

Elisabetta Canalis si è trasferita negli States ormai da diversi anni insieme al marito, Brian Perri, noto chirurgo. A Los Angeles l’ex velina aveva preso in gestione una palestra in compagnia della storica amica Maddalena Corvaglia, ma oggi le due si sono dette definitivamente addio per una non meglio precisata lite (su cui entrambe hanno preferito mantenere il massimo silenzio).

Elisabetta Canalis ha comunque molte amiche negli States e ama trascorrere il suo tempo insieme alla figlia Skyler.

Elisabetta Canalis: un nuovo progetto in Italia

Da tempo si vocifera che la showgirl potrebbe fare ritorno in Italia per un nuovo progetto lavorativo, ma sulla questione al momento non vi sono conferme. La Canalis non ha mai fatto segreto di sognare un giorno di poter tornare in Italia insieme alla sua famiglia e non aveva anche escluso di avere un secondo bambino insieme al marito Brian Perri proprio nel Belpaese.

“Non è un progetto immediato.

Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Sa, io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”, aveva svelato l’ex velina. In tanti sui social sperano di saperne di più in merito al suo futuro lavorativo e sul suo possibile ritorno in Italia insieme alla piccola Skyler e a suo marito.