Elisabetta Canalis si allena in bikini: l’ex velina conquista i fan con i suoi video

Nel giardino di casa o in barca, Elisabetta Canalis non rinuncia al suo allenamento quotidiano: i video in bikini hanno conquistato i fan.

Con Maddalena Corvaglia è entrata nella storia di Striscia la Notizia, diventando una delle veline da sempre più amate della televisione italiana. Elisabetta Canalis, finita spesso nelle prime pagine dei settimanali di cronaca rosa nostrani (e non solo), continua ad ammaliare i fan con il suo fascino: bellezza elegante, grazia mediterranea e fisico da urlo, i suoi video in bikini non sono di certo passati inosservati.

Elisabetta Canalis si allena in bikini

Non è un mistero che Elisabetta Canalis sia attenta al suo corpo. Grande appassionata di sport, è solita immortalare alcuni momenti trascorsi in palestra o condividere con i suoi numerosi fan alcune delle sue attività.

Lo ha fatto anche di recente, condividendo sul suo profilo Instagram post in cui si mostra intenta ad allenarsi in compagnia. La Canalis, infatti, non rinuncia all’attività fisica neppure in vacanza: accanto al relax e al tempo trascorso con famiglia e amici, l’ex velina si ritaglia del tempo per sé.

L’outfit da vera sportiva ha ammaliato i fan.

Elisabetta Canalis si allena in bikini: l’ex velina conquista i fan

Fisico scolpito e bellezza senza pari: Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram video in cui mostra alcuni dei suoi allenamenti.

Allenarsi in bikini è l’ideale durante la calda stagione estiva. Se poi il soggetto è la storica velina di Striscia la Notizia, i complimenti sono all’ordine del giorno.

Completo bianco o colorato: il suo fascino sensuale e raffinato conquista tutti. Per alcuni, infatti, è proprio Elisabetta Canalis la regina della seduzione. Dai suoi stacchetti sul bancone di Striscia ai suoi calendari: da anni gli italiani sono stati travolti dalla sua bellezza seducente. Poi è volata in America e ha continuato a fare strage di cuori.

Il suo workout in Sardegna, mentre si gode le vacanze estive, piace ai suoi follower, che commentano: “Hai fatto improvvisamente scendere l’audience delle olimpiadi”, “Ancora bellissima”, “Fisico da paura”.

Altri utenti, inoltre, si complimentano per la sua bravura, ammirandola per la sua dedizione e il suo talento: “Grande Eli io vorrei allenarmi come te ma la pigrizia non mi aiuta”. “Ti seguo dal divano”, aggiunge qualcuno con il sorriso.