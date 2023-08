Elisabetta Franchi si è sfogata sui social network dopo aver ricevuto una multa a causa della fuga del suo cane Giovannino, scappato dalla sua casa vacanza.

Elisabetta Franchi, lo sfogo dopo la fuga del cane Giovannino

Elisabetta Franchi, imprenditrice bolognese della moda, si è sfogata sui social network. Un “paradosso” ha dichiarato, una cosa che ha “veramente dell’inverosimile“, e ha raccontato quello che è accaduto a Giovannino, “l’ultimo cane che ho adottato, randagio da Palermo venti giorni fa“. La stilista ha bacchettato la polizia municipale di Cervia-Milano Marittima. Il cane è stato ritrovato fortunatamente ed è stato portato “al Canile. Che a sera era già chiuso e da cui ci hanno detto di andarlo a prendere la mattina“. Lo sfogo, però, riguarda una multa ricevuta dalla stilista.

Elisabetta Franchi, sfogo dopo la fuga del cane: “Le multe? Fatele a chi maltratta i cani”

Una volta recuperato il cane, la stilista ha ricevuto una multa “perché Giovannino era sprovvisto di collare e museruola“. “Ma la Polizia Municipale parla con il canile che è sempre del Comune di Cervia o sono due enti separati? C’è qualcosa che non funziona e soprattutto il canile avrà detto ai Vigili che noi volevamo andarci a riprendere il cane. Come puoi farmi una multa perché non aveva il collare e la museruola?” ha dichiarato Elisabetta Franchi. “La multa fatela alle persone che tengono i cani alla catena, e in Romagna ce ne sono ancora tante; la multa fatela ai proprietari che tengono i cani sotto il sole, la multa fatela a chi li abbandona e a chi li maltratta; la multa fatela a chi la dovete fare. È un paradosso” ha aggiunto la stilista.