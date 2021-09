Elisabetta Gregoraci in lacrime: “I cambiamenti all’inizio mi spaventano”

Cos'è successo a Elisabetta Gregoraci? La storica ex compagna di Briatore si mostra in lacrime sui social. Dopo 5 anni si avvicina un grande cambiamento.

Ogni angolo della casa racconta ricordi e vissuti speciali. Spesso si crea così un rapporto profondo con un luogo che è per ciascuno il proprio rifugio quotidiano, che sa di familiarità, intimità e conforto. Vale lo stesso per Elisabetta Gregoraci: la bellissima showgirl, infatti, è apparsa in lacrime sui suoi social, raccontando con nostalgia di dover cambiare casa.

Elisabetta Gregoraci in lacrime perché deve cambiare casa

Prima un weekend a Capri, poi tra le acque cristallina dell’amata Costa Smeralda, fino alla movida di Ibiza e all’incantevole fascino di Formentera. Un’estate calda e all’insegna delle vacanze tra Italia ed Europa per Elisabetta Gregoraci, che dopo “Battiti live” ha ripreso a partire. Lo ha fatto raggiungendo la Sicilia, sia l’isola di Ortigia sia Taormina, fino alla sua amata Calabria, festeggiando il centesimo compleanno della nonna.

Accanto al suo Nathan Falco ha inaugurato il nuovo anno scolastico e ora è pronta a nuovi progetti.

Tra questi c’è anche la casa nuova. Lo ha annunciato la stessa Gregoraci, che nelle sue Instagram stories è apparsa in lacrime, in preda alla nostaglia: lasciare la propria casa è davvero difficile.

Elisabetta Gregoraci deve cambiare casa, l’annuncio

Nostalgia, ricordi e anche un po’ di paura davanti a un cambiamento che rappresenta un nuovo inizio: tutto questo non ha permesso a Elisabetta di trattenere le lacrime.

Sui suoi social ha così annunciato: “Dovrò lasciare questa casa dove abito da circa quattro o cinque anni, a cui sono molto affezionata, ma dovrò lasciarla, per cui mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova”. Poi ha confidato che “i cambiamenti all’inizio spaventano”

Elisabetta Gregoraci: “La nuova casa è molto bella”

“Avrete visto dalle stories di questi giorni in cui sto preparando gli scatoloni”, ha ricordato la Gregoraci.

Poi ha fatto sapere: “La casa nuova è molto bella. Sono incasinata per preparare tutto, ma appena ho qualche ora libera mi organizzo”.