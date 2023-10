In gita a Firenze Elisabetta Gregoraci sfoggia un look total denim da più di 40.000 euro

Elisabetta Gregoraci sfoggia un look total denim firmato Miu Miu dal prezzo astronomico!

Il look di Elisabetta Gregoraci

In gita a Firenze, Gregoraci ha condiviso alcuni scatti sui suoi profili Social in cui si mostra in total denim, un trend che sta spopolando in questo autunno 2023. Tutto il look è firmato Miu Miu, compreso il top a costine.

A destare l’attenzione dei fan è stata però soprattutto la microbag. Si tratta di una mini Kelly di Hermès in una variante bicolor, dove il panna si alterna a una tonalità caramello. Il prezzo della borsa è superiore ai 40.000 euro sui siti di rivendita second hand.

Questo più il completo di Miu Miu (circa 5.000 euro) rende il look di Elisabetta Gregoraci estremamente di valore.

Un momento difficile per la showgirl

Questi sono giorni difficili per Gregoraci che ha perso da poco la nonna Betta di 102 anni alla quale era molto legata. Ha scritto in un post su Instagram: “Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore. Mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine. Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore”.