Grave lutto per Elisabetta Gregoraci: "Speravo che questo giorno non arrivasse mai"

Grave lutto per Elisabetta Gregoraci: "Speravo che questo giorno non arrivass...

Attraverso i social Elisabetta Gregoraci ha annunciato di aver perso la sua adorata nonna, che aveva compiuto ben 102 anni.

Elisabetta Gregoraci: la nonna è scomparsa

Attraverso i social Elisabetta Gregoraci ha dedicato un messaggio a sua nonna, che è scomparsa nelle ultime ore. La showgirl le era legatissima e per questo nel suo messaggio ha scritto:

“Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore..mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine. Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo.

Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata! Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto! Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore.”

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza alla showgirl per la sua tragica perdita. Nel 2011 Elisabetta Gregoraci ha fatto i conti con la scomparsa di sua madre Melina, e per questo si era legata se possibile ancora di più a sua nonna.