Elisabetta Gregoraci “resta in panchina”dopo il Gf Vip, Maurizio Costanzo spiega perché non appare in tv

Elisabetta Gregoraci non ha trovato spazio nei palinsesti nella stagione tv 2021-2022. Maurizio Costanzo spiega perché.

Nonostante Elisabetta Gregoraci abbia preso parte alla quinta edizione del Gf Vip e sia stata una dei protagonisti dello show musicale estivo Radio Norba Battiti Live, la carriera della showgirl stenta a decollare. Se si esclude una puntata di Scherzi a Parte dove ha affiancato Enrico Papi, nella stagione televisiva di casa Mediaset 2021-2022 per la soubrette e conduttrice pugliese, non ci sarebbe stato molto spazio.

A spiegare il perché la carriera della Gregoraci sia, almeno per il momento, a un punto morto Maurizio Costanzo, che nella sua consueta rubrica che tiene sul settimanale “Nuovo” ha fatto il punto della situazione.

Elisabetta Gregoraci Maurizio Costanzo, la carriera della showgirl non decolla

Nonostante sia da circa una ventina di anni che Elisabetta Gregoraci sia apparsa, in una veste o nell’altra sul piccolo schermo, la carriera della soubrette, ma non ha mai preso veramente il volo Se a Cornetto Battiti Live l’abbiamo infatti vista nel ruolo di co-conduttrice con Alan Palmieri, poter condurre in solitaria uno show tutto suo potrebbe essere un “tantino” più complicato.

Ne ha parlato il buon Maurizio Costanzo che ha osservato come ci voglia tanta pazienza senza contare la concorrenza.

Elisabetta Gregoraci Maurizio Costanzo, perché è fuori dalla tv dopo il Grande Fratello Vip

Una situazione non facile per Elisabetta Gregoraci che non riuscirebbe quindi a sbloccarsi, nonostante un’annata passata al Gf Vip che, almeno potenzialmente, avrebbe potuto essere un buon trampolino di lancio. Il perché lo spiega proprio Maurizio Costanzo che a questo proposito ha puntualizzato che il Grande Fratello non è un ufficio di collocamento e non sarebbe quindi automatico poter ritrovare lo spazio in tv una volta finito il Reality.

Elisabetta Gregoraci Maurizio Costanzo, “Eli è ancora giovane”

Ad ogni modo Maurizio Costanzo ha affermato che non è facile muoversi nel mondo dello spettacolo e che per lei le possibilità sono ancora tante. “Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”, sono le parole del giornalista.