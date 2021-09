Elodie e Marracash si sono lasciati? L’indiscrezione

Elodie e Marracash hanno deciso di lasciarsi? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Elodie e Marracash: la rottura

Negli ultimi tempi Elodie non si è mostrata in compagnia del rapper e la cantante sembra essere sempre più presa dalla sua carriera: dopo aver preso parte a Celebrity Hunted e a Da Grande al fianco di Alessandro Cattelan, la cantante debuttera al cinema con il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.

Elodie e Marracash: la convivenza

Nonostante stiano insieme dal 2019 (si sono conosciuti sul set della loro canzone, Margarita) Elodie e Marracash non sono voluti andare a convivere.

Dopo il lockdown – che avevano trascorso insieme – Elodie ha acquistato una casa tutta per sé e ha precisato di voler mantenere il proprio spazio. “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, aveva confermato la cantante, e ancora: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown, ho fatto le valigie. Problemi tra di noi? (…) Non abbiamo due caratteri facili“.

Elodie: la vita privata

Per il momento Elodie e Marracash non hanno confermato né smentito le notizie in circolazione in merito alla loro presunta rottura. I due fino ad ora non hanno fatto segreto di essere più felici ed uniti che mai e in tanti sognavano i fiori d’arancio per la coppia di artisti. Ora che le voci sulla loro presunta crisi sono diventati sempre più insistenti i due romperanno il silenzio in merito?