Elodie, rissa sfiorata in aeroporto: il racconto della cantante

Nella docuserie incentrata sulla sua carriera e intitolata Sento ancora la vertigine, Elodie ha finito per attirare l’attenzione dei fan a causa di un episodio che sarebbe avvenuto in aeroporto.

Elodie: la rissa sfiorata in aeroporto

Elodie è protanogista di una docuserie incentrata sugli ultimi anni della sua carriera e il cui titolo è Sento ancora la vertigine. All’interno di essa la cantante ha rivelato un episodio che le sarebbe accaduto alcuni anni fa in aeroporto, dove avrebbe sentito un uomo parlare di lei al telefono e affermare che fosse sotto effetto di qualche sostanza. Elodie si sarebbe infuriata e l’intervento della polizia sarebbe riuscito a sedare la lite prima che essa degenerasse.

“Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita”, ha dichiarato la cantante. Elodie ha anche svelato che lo sconosciuto in questione sarebbe rimasto impietrito difronte alla sua ‘reazione’ e si sarebbe giustificato dicendo di esserci rimasto male perché la cantante non lo avesse considerato né salutato.

Elodie: l’amore

Oggi Elodie sembra essere più innamorata che mai grazie alla sua liaison con Andrea Iannone. I due si sono conosciuti durante l’estate 2022 grazie ad amici in comune e oggi fanno coppia fissa. La cantante ha ammesso di aver finalmente trovato un equilibrio dopo la sua turbolenta liaison con il rapper Marracash.